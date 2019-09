Roemeense gauwdieven sloegen zeven keer toe langs Dijver en in Minnewaterpark: parket vordert 18 maanden cel Siebe De Voogt

17 september 2019

15u09 0 Brugge Vier Roemeense gauwdieven hangt in de Brugse rechtbank 18 maanden cel boven het hoofd. De twee mannen en twee vrouwen sloegen dit voorjaar zeven keer toe langs de Dijver en in het Minnewaterpark in Brugge. Telkens waren toeristen het doelwit.

De Brugse politie hield op 11 mei een gerichte actie tegen gauwdiefstallen. Tijdens de actie kregen agenten de vier beklaagden in het vizier. Ze gedroegen zich verdacht en viseerden volgens het parket omstaanders. Toen op hetzelfde moment een melding van een gauwdiefstal binnenkwam, werd het viertal in de boeien geslagen. Constantin G. (47) had kort voordien een portefeuille van een Amerikaanse toerist weggegooid. Bij de fouille had hij het rijbewijs en de identiteitskaart van het slachtoffer op zak. Bij Iona-Nela P. (46) trof de politie dan weer zijn twee bankkaarten aan, een grote som geld en een gsm die een dag eerder bleek gestolen.

Onderzoek wees uit dat de twee Roemenen die dag samen met twee kompanen in totaal vijf gauwdiefstallen pleegden. Steeds sloegen ze toe langs de Dijver of in het Minnewaterpark en waren toeristen het doelwit. Ook op 1 en 10 mei pleegde de bende nog twee feiten. Net als voor P. en G. vorderde het parket ook voor Ionut C. (30) en Somna P. (27) een effectieve gevangenisstraf van 18 maanden. De advocaten van de gauwdieven drongen aan op een straf met uitstel. Uitspraak op 24 september.