Roemeen blijft langer vast voor steekpartij aan café Siebe De Voogt

03 januari 2020

13u09 0 Brugge Een 36-jarige Roemeen blijft een maand langer in de cel voor een steekpartij eind november in een Brugs café. Dat heeft de raadkamer vrijdagmorgen beslist. A.L. wilde naar eigen zeggen voorkomen dat het slachtoffer bij een ruzie naar een pistool greep.

De feiten speelden zich in de nacht van 29 op 30 november af in het stamcafé van de verdachte langs de Havenstraat in Brugge. Volgens z’n eigen verklaring liep het die avond mis, toen een groepje dronken Roemenen uit het Brusselse in de zaak voor problemen zorgde. Een van de mannen zou in z’n wagen zijn willen stappen, maar werd terechtgewezen door A.L. De man suggereerde dat z’n landgenoot beter een taxi zou nemen. Tijdens een daaropvolgende ruzie probeerde de uitbater van het café het dronken gezelschap buiten te zetten, maar die weigerden dan weer hun rekening te betalen.

Het latere slachtoffer werd in het tumult met een fles op z’n hoofd geslagen en dreigde volgens A.L. een pistool uit z’n koffer te gaan halen. De verdachte volgde hem naar z’n wagen en stak hem buiten voor het café neer met een mes. Het slachtoffer werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar was snel buiten levensgevaar. Zij belager wandelde na de steekpartij naar huis, maar werd daar door het COBRA-team van de politie uit z’n bed gelicht. Hij blijft nog zeker een maand langer in de cel.