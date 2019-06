Roemeen (44) licht 21 senioren op met wisseltruc van 2 euro Jelle Houwen

18 juni 2019

15u11 0

Een 44-jarige man uit Roemenië riskeert vier jaar cel in de Brugse strafrechtbank omdat hij in amper drie maanden tijd liefst 21 senioren oplichtte met de zogenaamde wisseltruc. 17 keer lukte dat ook effectief, bij de overige keren bleef het bij een poging. I.G. sloeg meermaals toe in Brugge, Knokke, Roeselare, Ieper, Veurne, Lokeren en Antwerpen. “De man gebruikte telkens dezelfde list”, sprak de procureur. “Hij koos slachtoffers uit langs straat die meestal al een zekere leeftijd hadden bereikt. Hij sprak hen aan en hield hen een stuk van 2 euro voor. Dan vroeg hij die te wisselen. Als de slachtoffers hun portefeuille bovenhaalden graaide hij er geld uit en verdween. De man sloeg toe tussen 22 oktober 2018 en 22 januari 2019, tot hij in Brugge opgepakt werd. Het bleek dat hij speciaal het vliegtuig had genomen naar België om hier toe te slaan. Internationaal is hij immers al gekend. Zwitserland zoekt hem waar hij al 4 maal veroordeeld werd, en I.G. kreeg ook al straffen in Oostenrijk en Duitsland. Het is een internationale professionele dief.” Zijn advocaat heeft het niet zo begrepen. “Zijn strafblad telt in het buitenland en heeft hier geen waarde voor zijn straf hier, want hier is zijn strafblad blanco. En vier jaar cel is wel heel veel”, sprak hij. Vijf senioren stelden zich burgerlijke partij en eisten tussen de 50 en 550 euro terug. Vonnis op 17 juli.