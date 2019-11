Rode Neuzenpasta in basisschool Sint-Lodewijks Bart Huysentruyt

29 november 2019

14u16 0 Brugge In basisschool Sint-Lodewijks, afdeling Gistelse Steenweg in Brugge, zorgden ze vrijdagmiddag voor een passend menu. De kinderen konden smullen van Rode Neuzenpasta.

Het was een initiatief van de ouderraad, in samenwerking met de school. “Normaal eten zes op de tien kinderen hier warm, maar vandaag was dat bijna negen op de tien", zegt directeur Marc Slosse. “De bolognaisesaus viel heel erg in de smaak. We hanteerden dezelfde maaltijdprijzen als anders, maar storten het bedrag door naar de Rode Neuzenactie.” Met ook nog een kinderfuif nadien, was het feest in de school compleet. De kinderen maakten ook nog eens een rode neus, om de actie in de kijker te zetten. Een hele week lang kregen ze ook wat meer info over psychische kwetsbaarheden.