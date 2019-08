Ritje met paardenkoets wordt wéér duurder: “Stro en voer kosten ook meer” Bart Huysentruyt

28 augustus 2019

13u23 1 Brugge Een ritje met de toeristische paardenkoets in Brugge kost vanaf 1 januari 2020 weer een beetje meer. Dan betaal je 55 euro in plaats van de huidige 50 euro. “Stro en voer zijn ook duurder geworden", verklaart koetsier Mathias Wentein. Brugge hoort zo als stad stilaan wel tot de duurste van Europa.

De koetsiers hebben zelf gevraagd voor een prijsverhoging met 5 euro. Zo zal een ritje van zo’n dertig minuten straks 55 euro kosten. Nauwelijks vijf jaar geleden kostte hetzelfde tochtje nog 39 euro. Het wordt de derde prijsverhoging in die periode. De prijsstijging is opmerkelijk, want Brugge wordt volgens recent onderzoek al ervaren als een dure toeristische stad.

Indexering

“Het is niets meer dan een indexering", zegt koetsier Mathias Wentein, die erop wijst dat er de voorbije drie jaar niet aan de prijs is gesleuteld. “Om dezelfde kwaliteit aan te bieden, moeten de prijzen ietwat omhoog. Ook het stro en voer zijn de laatste jaren duurder geworden. Ik denk dat 55 euro nog altijd een heel redelijke prijs is voor al het moois dat je hier in Brugge kan bewonderen.”

Een boottochtje blijft tien euro kosten. Ook de prijs voor een rit met de sightseeing bus blijft gelijk. Daar betaal je nog steeds 20 euro voor. Brugge hoort zo stilaan wel tot het koppeloton in Europa als het gaat om dure koetsritten.

Al blijft Rome wat dat betreft de kroon spannen: 150 euro voor een uur. In Wenen betaal je 55 euro voor 20 minuten. “We hebben de prijsstijging schoorvoetend toegestaan”, zegt schepen van Toerisme Philip Pierins (sp.a). “De koetsiers hebben aan de stad moeten uitleggen waarom ze die stijging wilden doorvoeren. Ik heb begrip voor hun argumenten. De verzorging van de paarden is een belangrijk item in Brugge en dat kost veel geld. De koetsiers hebben in totaal 82 paarden te verzorgen. Dat is niet niks.”

55 euro vindt Pierins niet overdreven veel. “Als je met vier in een koets kan, dan valt die prijs wel mee.” Er zijn ook steden die de paardenkoetsen weren. Eerder raakte bekend dat er vanaf volgend jaar geen paardenkoetsen meer rijden in Gent en ook Amsterdam bande ze al uit het straatbeeld. “Toch horen de paardenkoetsen bij Brugge”, vindt Pierins. “Er is nog nooit sprake geweest om ze te weren. Met de koetsiers hebben we een heel goede verstandhouding. Ze hebben deze zomer aangetoond dat de paarden hier bijzonder goed verzorgd worden. Bij te hoge temperaturen rijden ze niet uit en er is driemaandelijks een controle van een dierenarts. We moeten niet alles in vraag stellen. De koetsen horen bij Brugge. De kostprijs nemen de toeristen er wel bij.”