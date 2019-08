Ritje met paardenkoets wordt wéér duurder: 55 euro vanaf 2020 Bart Huysentruyt

27 augustus 2019

20u58 5 Brugge Een ritje met de toeristische paardenkoets in Brugge kost vanaf 1 januari 2020 weer een beetje meer.

De koetsiers hebben zelf gevraagd voor een prijsverhoging met 5 euro. Zo zal een ritje van zo'n dertig minuten straks 55 euro kosten. Nauwelijks vijf jaar geleden kostte zo'n ritje nog 39 euro. Het wordt de derde prijsverhoging in die periode. De prijsstijging is opmerkelijk, want Brugge wordt volgens recent onderzoek al ervaren als een dure toeristische stad. Een boottochtje blijft acht euro kosten. Ook de prijs voor een rit met de sightseeing bus blijft gelijk op 20 euro.