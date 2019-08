Rijrichting in Hugo Losschaertstraat tijdelijk omgekeerd Bart Huysentruyt

22 augustus 2019

08u45 0 Brugge De rijrichting in de Hugo Losschaertstraat wordt tijdelijk omgekeerd in de rijrichting naar de Ezelstraat toe.

Dat is nodig om de bereikbaarheid te verzekeren van de woningen in de Schuttersstraat, Kalkovenstraat en Jan Boninstraat tijdens de onderbreking van de Sint-Jorisstraat, tussen Augustijnenrei en Kalkovenstraat. Inrijden gebeurt via de Jan Boninstraat. Het omdraaien van de rijrichting van de Hugo Losschaertstraat vindt plaats gedurende dezelfde periode van de werkzaamheden in de Sint-Jorisstraat, met name van 26 tot en met 31 augustus.

De Sint-Jorisstraat wordt onderbroken tussen de Augustijnenrei (exclusief het kruispunt) en Kalkovenstraat (inclusief het kruispunt). Er zijn omleidingen voorzien via Academiestraat, Spiegelrei en Langerei en via Augustijnenrei, Jan Miraelstraat, Schrijversstraat of West-Gistelhof. Fietsers (met de fiets aan de hand) en voetgangers hebben steeds doorgang. De bushaltes ‘Kipstraat’, ‘Poitevinstraat’, ‘Howest’, ‘Nikolaas Gombertstraat’ worden in deze periode niet bediend. Er wordt doorverwezen naar de bushalte aan de Stadsschouwburg.