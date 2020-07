Restorecensie De Pepermolen: tot rust komen in hartje Brugge met eigenzinnige gerechten vol eerlijke smaken

Brugge

kom je er volledig tot rust. Lees

meer over onze restaurantrecensies.

Restaurant De Pepermolen is al jaren een vaste waarde in de Brugse Langestraat, maar om een of andere reden zijn we er nog nooit geraakt. Een vergissing, zo bleek afgelopen weekend. In de schaduw van de vroegere Karmeliet schotelen Diny en Christoph Millecam je eigenzinnige gerechten voor met respect voor het product. Hoewel je je in hartje Brugge bevindt,