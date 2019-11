Restauratie Provinciaal Hof start in 2020 en kost 7,7 miljoen euro: “Dit moet hét toeristische infopunt van West-Vlaanderen worden” Bart Huysentruyt

25 november 2019

14u22 0 Brugge De restauratie en herinrichting van het Provinciaal Hof op de Markt in Brugge start in het voorjaar van 2020. Er zal drie jaar gewerkt worden om het statige gebouw veel toegankelijker te maken en dagelijks te openen voor bezoekers. Kostprijs: 7,7 miljoen euro. “Dit moet hét toeristisch infopunt van West-Vlaanderen worden”, zegt gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V).

In 2017 kocht de provincie West-Vlaanderen het monumentale pand van 125 jaar oud van de Regie der Gebouwen voor 5 miljoen euro. Twee jaar later zijn ook restauratieplannen klaar, want het gebouw kampt met een aantal problemen. “We plannen een zogenaamde zachte restauratie", zegt architect Luc Van Severen. “Alles begint met de gevel, het dak en de dakgoten. Nu is er waterinspijpeling in het gebouw door lekken in de goot, decoratieve elementen zijn verweerd door de weersomstandigheden, er zit een barst in een van de torens en ook de dakbedekking verdient aandacht. Maar aan het zicht zullen we niks veranderen.”

Banketten

Het Provinciaal Hof dateert uit 1892 en diende oorspronkelijk onder meer voor de zittingen van de provincieraad, als visitekaartje voor de gouverneur en voor de organisatie van feesten en banketten. De jongste jaren werd het gebouw enkel nog frequent gebruikt voor congressen, recepties en tentoonstellingen. Alle andere activiteiten vinden elders plaats. Het pand is evenwel nog steeds een van de belangrijkste 19de-eeuwse bouwprojecten in de Brugse binnenstad.

Het Provinciaal Informatiecentrum, dat sinds 2002 in het Tolhuis in Brugge is gevestigd, verhuist na de restauratie naar het Provinciaal Hof. De 30.000 bezoekers die er nu per jaar langslopen, moeten daarna een veelvoud worden Bart Naeyaert (CD&V)

“Zo’n gebouw moet je in alle glorie herstellen”, vindt eerste gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V). “Daar trekken we nu 7,7 miljoen euro voor uit. Het allerbelangrijkste is dat het Provinciaal Hof weer dagelijks toegankelijk wordt voor bezoekers. Het moet een open huis zijn, waar je alle toeristische informatie over West-Vlaanderen kan terugvinden. Het Provinciaal Informatiecentrum, dat sinds 2002 in het Tolhuis in Brugge is gevestigd, verhuist na de restauratie naar het Provinciaal Hof. De 30.000 bezoekers die er nu per jaar langslopen, moeten daarna een veelvoud worden. Dat zal voornamelijk op het gelijkvloers zijn.”

Duurzame verlichting en verwarming

Er komen drie nieuwe liften, onder meer voor mensen met een beperking. De hoogspanningscabine wordt na veertig jaar vervangen, er is vloerverwarming gepland en de deuren worden brandveiliger. “De ruimtes op de verdiepingen passen we volgens de hedendaagse normen aan”, vult Naeyaert aan. “Dat wil zeggen dat de verlichting en verwarming duurzamer worden. We willen immers in de toekomst nog altijd congressen welkom heten op deze unieke locatie.”

Het aanvraagdossier voor de omgevingsvergunning is ingediend. Tegen halfweg 2020 zullen de werken starten. Die zullen drie jaar duren.