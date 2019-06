Restauratie Conservatorium start: kostprijs 4,4 miljoen euro Bart Huysentruyt

21 juni 2019

12u52 0 Brugge In Brugge start de indrukwekkende restauratie van het Conservatorium in de Sint-Jakobsstraat. Het hele gebouw wordt heringedeeld. Het kostenplaatje is met 4,4 miljoen euro – de helft van wat het Gruuthusemuseum kostte – niet min. “Maar elke cent is gerechtvaardigd”, zegt schepen Minou Esquenet (CD&V).

Om het voor de vele jonge en volwassen cursisten, leerkrachten en andere werknemers, en bezoekers van het Conservatorium aangenamer werken te maken wordt het Conservatorium na afloop van dit schooljaar grondig gerenoveerd. “Dit mooie gebouw is één van de vele bijzondere locaties in de stad, met heel interessante historische en architecturale waarde”, zegt schepen van Patrimonium Minou Esquenet (CD&V). In 1742 liet Albert Claesman er een nieuwe stadsresidentie bouwen, die in overeenstemming moest zijn met zijn adellijke positie. Het stijlvolle stadspaleis steunt op de fundamenten van een achttal middeleeuwse gebouwen. Het is een complex gebouw op een onregelmatige plattegrond. Sinds 1974 is het een beschermd monument.

De grondige renovatie bestaat uit aanpassingswerken, met aandacht voor brandveiligheid en het verbeteren van de akoestiek in alle klaslokalen. Na grondige studie en veelvuldig overleg tussen het bureau TV Studiebont & AIKO en de stad werd besloten een aantal cruciale ingrepen te doen. Er komt een volledig vernieuwde danszaal die voldoet aan hedendaagse normen en eisen. Ook de aanliggende bergruimtes en kleedkamers worden herschikt. De huidige leraarskamer verhuist naar de plaats waar het secretariaat zich nu bevindt. Hierdoor komt er op het gelijkvloers ruimte vrij voor een nieuwe sanitair blok én een doorgang, die de verbinding moet vormen tussen het gedeelte aan de straatzijde en het gedeelte aan de tuin. Ook op de verdieping wordt deze verbinding gemaakt met een nieuw, flexibel aan te passen leslokaal.

“Er is in de toekomst niet langer nood aan een conciërge voor het gebouw, omdat we met elektronische toegangscontrole gaan werken”, zegt de schepen. “De conciërgewoning in het voormalige koetshuis zal vrijkomen en worden opengewerkt tot een polyvalente klas. Zowel de tussenvloer als de tussenmuren verdwijnen. Dit geeft de architecten kansen om het centrale punt die de trappenhal inneemt opnieuw te herstellen en een verbinding te maken tussen de leslokalen en de administratieve ruimtes.”

Ter hoogte van de nieuwe inkom wordt een onthaal georganiseerd met zicht op de koer, de inkomhal en de wachtruimte. In de vroegere huiskapel met salon aan de tuin komt een bibliotheek. “Tegelijk gaan we dit gebouw van 200 jaar oud duurzamer maken”, zegt Esquenet. “De stookinstallatie wordt vernieuwd met de installatie van een ventilatiesysteem met warmterecuperatie. Door te kiezen voor een dergelijk type van installatie moet ook het orgel minder bevochtigd worden. Een regenwaterput van 20.000 liter wordt geïnstalleerd. Op die manier wordt duurzaam omgesprongen met water en wordt tegelijk een buffer geplaatst om intense buien op te vangen. Om deze regenwaterput te plaatsen wordt de koer opengelegd, en meteen ook heraangelegd. We verbeteren de toegankelijkheid van het gebouw langs de straatzijde, met open plantenvakken op de koer, wat dan ook weer de waterinfiltratie – en buffering zal verbeteren. Er komen ook zonnepanelen op het dak.

Het prijskaartje is met 4,4 miljoen euro niet min. “Elke cent is gerechtvaardigd”, vindt de schepen. “We geloven in deze school en de vernieuwing moet een boost geven aan het kunstonderwijs in Brugge.” De renovatie zal twee jaar duren. De leerlingen kunnen tijdelijk terecht in onder andere het Hof Bladelin. Komende zondag is er opendeur in de school en kan je de plannen bekijken.