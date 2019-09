Restaurantuitbater riskeert maand cel omdat hij sociaal inspecteur “corrupt” noemde Siebe De Voogt

26 september 2019

15u42 2 Brugge Een 46-jarige restaurantuitbater uit Brugge hangt één maand cel boven het hoofd voor smaad aan een sociaal inspecteur van de RSZ. Abdel W. zou de man “corrupt” hebben genoemd bij een controle in twee van z’n zaken.

De feiten speelden zich op 16 maart vorig jaar af. De RSZ-inspectie voerde die dag verschillende controles uit in Brugse horecazaken. Ook La Cantina en Burger & Burger, de twee restaurants van Abdel W. in de Philipstockstraat, kregen controleurs over de vloer. De uitbater was aanwezig in de eerste zaak en vroeg luid aan de sociaal inspecteurs of hun collega niet mee was. Hij voelde zich naar eigen zeggen geviseerd door de man. Toen de controleurs antwoordden dat hun collega in Burger & Burger was, stormde Abdel W. naar z’n andere zaak. In het Engels zou hij geroepen hebben dat de man “corrupt” was. De restaurantuitbater werd door het parket prompt voor de rechter gedaagd voor smaad, nadat hij z'n minnelijke schikking van 150 euro niet betaalde. Volgens zijn advocaat Yen Buytaert was van smaad echter geen sprake. “Die kwalificatie houdt in dat mijn cliënt de bedoeling had om de burgerlijke partij te kwetsen”, pleitte hij. “Dat was in dit dossier helemaal niet het geval. Hij richtte zich die dag overigens niet tot die sociaal inspecteur zelf. Het was aan zijn personeel dat hij vertelde dat de man corrupt was.” Het parket vorderde één maand cel voor W. Zelf vraagt de man de vrijspraak. Vonnis op 24 oktober.