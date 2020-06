Restaurant Tou Gou heropent nog altijd niet: “Anders vallen we terug van 32 naar 4 couverts” Bart Huysentruyt

16 juni 2020

10u44 0 Brugge Voorlopig nog altijd geen heropstart voor het restaurant Tou Gou in de Smedenstraat in Brugge, want het gebouw is simpelweg te klein. Met een breedte van drie tot vier meter kan de zaak de anderhalvemeterregel nauwelijks toepassen.

“Het is erg jammer, maar gelukkig geen ramp", zegt Thibault Van Aerde, die de zaak met Jade Oosterlynck al vier jaar uitbaat. “We kunnen onze winkel met takeawaygerechten wél openen en bieden daar nu wat extra’s aan. Dat lukt om deze periode te overbruggen, maar ideaal is het natuurlijk niet.”

Wanneer het restaurant opnieuw opengaat, weten de uitbaters niet. “Vandaag kunnen we, volgens de afstandsregels, slechts 4 couverts binnen zetten in plaats van 32. Mensen eten hier graag aan de toog en dat mag niet. We hopen dat de maatregelen snel weer wat versoepelen. Dan kunnen we iedereen een plaats geven.”