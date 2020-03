Restaurant Njord lanceert samen met Ter Doest afhaalmenu én thuislevering, inclusief kreeft en paling Mathias Mariën

15 maart 2020

16u23 92 Brugge Rooftoprestaurant Njord in Zeebrugge start vanaf deze week met een afhaalmenu én thuislevering. Net zoals heel wat collega’s proberen ze op die manier creatief om te springen met de verplichte sluiting door de coronacrisis.

Op die manier krijgen mensen in de regio steeds meer mogelijkheden om een maaltijd af te halen of thuis te laten bezorgen. “We groeperen onze keuken met die van Ter Doest in Lissewege en Vijfwege in Vlissegem, waar we ook eigenaar van zijn”, zegt David Dendooven. Concreet zal de thuislevering gratis gebeuren in een straal van 10 kilometer én vanaf een bestelling van 50 euro. “Voor grotere afstanden zullen we het moment van bestelling kijken of het mogelijk is. Daarvoor zullen we dan wel een vergoeding aanrekenen", zegt Dendooven. Staan onder andere op het menu: kreeftenroomsoep, Zeebrugse vissoep, oesters, kreeft, hoevehaan, varkensribben en paling.