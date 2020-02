Restaurant Guillaume viert 20ste verjaardag: “Keer terug naar de klassieke keuken” Wim Vansteelant (54) pleit weer voor stukje vlees, een groente en een aardappel Bart Huysentruyt

03 februari 2020

18u53 0 Brugge Restaurant Guillaume langs de Korte Lane, nabij de Bloedput in Brugge, viert het twintigjarig bestaan. Het uiterst charmante eethuis opende op 2 februari 2000 in huisnummer 20. Chef Wim Vansteelant (54) is beducht voor de stevige concurrentie in Brugge. “Enkel door origineel te zijn, kan je hier overleven”, zegt hij. En dus mikt hij weer op de klassieke keuken.

De getallen zijn geen toeval: de opening van restaurant Guillaume gebeurde op 02/02/2000. “Ik heb iets met het nummer 20", verklaart chef Wim Vansteelant (54) die keuze. “Ik heb mijn beste klanten en vrienden uitgenodigd voor een feest op 02/02/2020. Ook dat is geen toeval. En mijn huisnummer is ook 20. Een mens zou van minder bijgelovig worden.”

Acht tafeltjes

Guillaume is de Franse versie van Willem, of Wim - vandaar de naamkeuze. Het eethuis ziet er nog altijd uit als een oude herberg, gezellig bij het haardvuur met een lange toog. “Dit gebouw is al 130 jaar een cafeetje, vroeger Het Glazen Deurtje. Toen het in 1999 over te nemen viel, heb ik niet getwijfeld. Het was mijn droom om toen een eigen zaak te beginnen. En hoewel er maar acht tafeltjes waren, heeft deze locatie mij altijd erg aangesproken. Toen we in de media wat weerklank kregen, zat onze zaak plots stampvol. En zo konden we het gebouw in 2005 ook aankopen.”

Kleine deur

Guillaume groeide uit tot een gastronomisch adresje in Brugge, met een heel verfijnde keuken. Er is een ruim vast cliënteel dat fan is van de keuken van chef Wim. “Dat komt waarschijnlijk door mijn no-nonsense aanpak”, zegt hij. “De sfeer is familiaal en dus heel toegankelijk, al schrikt onze kleine deur misschien een beetje af. Toch zijn we heel gastvrij (lacht).”

Serve and turf

De keuze qua restaurants is in Brugge wellicht nooit zo groot geweest. Bovendien zit de stad boordevol culinair talent. Dat beseft de chef maar al te goed. “Je kan hier kiezen tussen verschillende ribbetjesrestaurants, brasserieën en sterrenzaken. Om tussen al dat geweld te overleven, moet je een eigen stempel hebben. Dat hebben we altijd gehad met ons serve and turf-concept. Dat is de combinatie tussen een vlees- en een visgerecht op één plateau. Denk maar aan mijn bressekip met scampi of de kalfszwezeriken met rivierkreeft. Dat klinkt veel mensen vaak vreemd in de oren, maar als je paëlla eet, combineer je toch ook vis met vlees?”

Patatje en saus

Met de twintigste verjaardag van Guillaume kiest de chef bovendien resoluut voor meer klassiekers op zijn kaart. Naast zijn succesvolle serve and turf-menu, kan je voortaan vier klassieke gerechten kiezen. “Ik ben de keuken met de schuimpjes en alternatieve gerechtjes een beetje beu”, zegt hij. “Daarom kies ik er weer voor om traditioneel te gaan: een stukje vlees of vis, goede saus, een lekkere groente en een patatje. Ik ben ervan overtuigd dat veel chefs dat voorbeeld weer zullen volgen.”

Restaurant is elke dag geopend, behalve op maandag en dinsdag.