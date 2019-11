Restaurant Franco Belge krijgt ereplaket als ambassadeur van de Brugse kaas Bart Huysentruyt

23 november 2019

08u33 0 Brugge Het restaurant Franco Belge in de Langestraat heeft het ereplaket als ambassadeur van de Brugse Kaasmarkt 2019 ontvangen.

Daarmee treden de chefs Dries Cracco en Tomas Puype in de voetsporen van onder meer Filip Claeys van De Jonkman of Patrick Devos. Het restaurant bestaat drie jaar en is een trekpleister voor wie houdt van de Frans-Belgische keuken met een hedendaagse toets. De Kaasmarkt, editie 2019, was een voltreffer. Voor 2020 liggen verschillende vernieuwingen op tafel.