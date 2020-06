Restaurant Cézar blijft gesloten zolang strenge afstandsregels van kracht zijn, wél nog takeaway Mathias Mariën

04 juni 2020

10u19 0 Brugge Dat de horeca op 8 juni de deuren mag openen, betekent niet dat alle restaurants dat ook doen. Cézar in de Jeruzalemstraat in Brugge blijft gesloten zolang de strenge afstandsregels gelden. “We blijven uiteraard wel inzetten op takeaway”, laten de zaakvoerders weten.

“Worden we ooit opnieuw restaurant? Ja, maar nu even niet. We kunnen onmogelijk winstgevend werken en weten ook helemaal niet zeker of jullie, onze gasten wel staan te springen om te komen eten op een vreemde, koele, afstandelijke manier”, klinkt de motivatie van hun beslissing. “Gastvrijheid is het belangrijkste deel van onze job, het deel waar wij het meest van houden. Gastvrijheid is voor ons niet gewoon eten op tafel zetten, maar vooral gezelligheid creëren. Dat zien wij niet haalbaar in de huidige situatie. Wij wachten dus op versoepeling van de maatregelen.”

Winkel

Tijdens de verplichte sluiting werd Cézar omgetoverd tot een winkel waar tal van gerechten af te halen zijn. Die blijft dus gewoon open van dinsdag tot zaterdag tussen 9.30 en 18.30 uur.