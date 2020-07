Reserveer nu al je sportzaal in gloednieuw wijkcentrum Xaverianen Bart Huysentruyt

07 juli 2020

15u54 0 Brugge Sporters kunnen vanaf vandaag terecht in de drie sportzalen van het gloednieuwe wijkcentrum Xaverianen in Sint-Michiels.

Zowel de ruime balsportzaal (geschikt voor mini- en zaalvoetbal, basketbal, volleybal, badminton), danszaal als gevechtssportzaal wordt ter beschikking gesteld.

De officiële opening van het wijkcentrum is in september. De stad kiest voor een ‘soft’ opening, in deze coronatijden. “Het kan ook meteen veilig", zegt schepen van Sport Franky Demon (CD&V). “Natuurlijk houden we rekening met de coronamaatregelen en is er hiervoor het nodige ontsmettingsmateriaal voorhanden.”

Wie naar het sportcentrum komt, vindt makkelijk plaats voor de fiets of de wagen. Het centrum heeft een ruime ondergrondse parking, met ingang langs de Xaverianenstraat. Een sportzaal reserveren voor de zomermaanden kan online.