Reserveer nu al je plaats op het zwemponton aan de Coupure Bart Huysentruyt

19 juni 2020

14u10 0 Brugge De reservaties voor het zomerse zwemponton aan de Coupure zijn geopend.

Door corona is het aantal bezoekers voor het initiatief in de Brugse binnenstad beperkt tot dertig personen. Die kunnen hun plekje reserveren in tijdsblokken van één uur. Reserveren is gratis en gebeurt online. Wie zich aanmeldt, krijgt een QR-code toegestuurd waarmee toegang tot het platform wordt verleend.

Het zwemponton Coupure is open vanaf 27 juni tot en met 31 augustus, telkens tussen 13 en 20 uur. Het ruime ponton bevat ligstoelen en een peuterbadje. De zwemzone is 30 meter lang en 2,5 meter diep. Kleedkamers zijn er niet. Iedereen draagt dus de zwemkledij bij aankomst en vertrek, onder de gewone kledij. Toegang tot de zwemzone is gratis, maar reserveren is verplicht.

Reserveren kan voor de hele zomervakantie vanaf vandaag via www.brugge.be/zomerzwemmen.

Om overlast te vermijden, wordt de hele zwemzone afgesloten buiten de openingsuren. Er is nachtbewaking.

Problemen kunnen gemeld worden via het meldpunt zomerzwemmen@brugge.be.