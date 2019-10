Renovatie Sint-Pauluskerk kost 2,5 miljoen, maar stad heeft grootste plannen: “Kerk zal ingezet worden als polyvalente ruimte” Mathias Mariën

01 oktober 2019

14u06 2 Brugge De Sint-Pauluskerk in Brugge zal vanaf 2021 opnieuw in gebruik genomen worden. Het stadsbestuur investeert samen met de kerfabriek zo’n 2,5 miljoen euro in de renovatie van het prachtige gebouw. De kerk zal in de toekomst ook gebruikt worden als polyvalente ruimte, naast het houden van de traditionele kerkdiensten. “Het is een mooi voorbeeld van hoe de stad Brugge en kerkfabriek elkaar kunnen vinden. We willen niet dat de kerkgebouwen leegstaan", zegt schepen van erediensten Mercedes Van Volcem (Open VLD).

Wie de imposante Sint-Pauluskerk in Sint-Pieters binnenwandelt, merkt meteen het potentieel. Hoewel het aan de buitenkant eerder klein lijkt, is de ruimte binnenin enorm. “Er is ongeveer een capaciteit voor 700 mensen", bevestigt architect Gino Debruyne. Toch is de kerk al lange tijd volledig gesloten voor publiek. De renovatie gaat nu de laatste fase in en moet tegen 2021 volledig afgerond zijn. Al hoopt de kerkraad dat het nóg iets snellers kan. “De kerstperiode 2020 zou heel mooi en symbolisch zijn”, klinkt het daar.

2,5 miljoen euro

De totale investering voor de renovatie, die al startte in 2009, bedraagt 2,5 miljoen euro. Het grootste deel daarvan wordt gefinancierd door de stad Brugge, maar er is ook een serieuze inbreng van de kerkraad én voor de laatste fase worden Vlaamse subsidies aangevraagd. Vorig jaar liep het tijdens de werken bijna grondig fout toen de koepel instortte. Gelukkig bleven de omliggende huizen bewaard en liep dat deel van de renovatie weinig tot geen vertraging op. Ondertussen is ook duidelijk geworden dat de kerk in de toekomst voor meer dan enkel erediensten zal gebruikt worden. “Door haar vorm leent ze zich perfect tot meerdere functies”, zegt schepen van erediensten en financiën Mercedes Van Volcem (Open VLD). Concreet zal het kerkgebouw ingezet worden als polyvalente ruimte. “Ik denk dan bijvoorbeeld aan optredens, kunstvoorstellingen, niet-christelijke vieringen en proclamaties van scholen. Het is belangrijk om ook in onze deelgemeenten toegankelijke plaatsen te hebben’”, pikt burgemeester Dirk De fauw (CD&V) in. Bij de kerkfabriek kunnen ze zich vinden in de plannen. “Aanvankelijk achten we dat de renovatie enkel bedoeld was voor kerkdiensten, maar de tijden veranderen natuurlijk. We moeten ons daaraan aanpassen en meegaan met de tijdsgeest. Al zullen er natuurlijk geen metalconcerten ofzo georganiseerd worden”, glimlacht voorzitster Georgina Denolf.

Uitbreiding

Volgens schepen Mercedes Van Volcem zal de kerk eenmaal afgewerkt een enorme meerwaarde bieden voor Brugge. “Het is bovendien een mooi voorbeeld van hoe de stad en de kerkfabriek elkaar kunnen vinden. We willen niet dat kerkgebouwen leegstaan. Er is altijd ruimte tekort en op deze manier helpen we elkaar. Het kerkbestuur is gelukkig zeer open van geest en denkt mee over de toekomst”, aldus Van Volcem. Om het polyvalent gebruik mogelijk te maken, zal in de laatste fase een kleine uitbreiding komen. In het bijgebouw zal dan plaats zijn voor extra sanitair en een bar/cateringsruimte. Bij de volledige renovatie worden zoveel als mogelijk authentieke elementen hergebruikt.