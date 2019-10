Renovatie oude militair hospitaal start pas in 2021, eerste bewoners welkom vanaf 2023 Bart Huysentruyt

13 oktober 2019

13u59 7 Brugge Opnieuw vertraging voor de site van het oude militair hospitaal in de Peterseliestraat in Brugge. De start van de nieuwbouw- en renovatiewerken is er pas in 2021. Dat zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). De quasi leegstaande gebouwen maken plaats voor sociale woningen en flats.

Meer dan tien jaar na de aankoop van de oude militaire site door de stad zullen de renovatiewerken starten. Brugge kocht de gebouwen in 2010 van Defensie. Ze stonden toen al een tijd leeg en hadden geen functie meer. Alleen een gedenkteken voor gesneuvelde militairen verwijst nog naar het verleden van deze plek midden in de Brugse binnenstad. Dat er een sociaal woonproject zou komen, was al bekend. “Deze plek is enorm uitgestrekt in onze stad”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Het gaat om het volledige bouwblok tussen de Peterseliestraat, Snaggaardstraat, Oliebaan en Hemelrijk. Het voormalige militair ziekenhuis is gebouwd tussen 1869 en 1872. De oudste panden zullen we renoveren. Alles wat nadien is aan- of bijgebouwd verdwijnt en maakt plaats voor nieuwbouw.”

Ondergrondse parking

Er komt een ondergrondse parking voor zo’n tachtig wagens. Daarnaast worden er 24 sociale appartementen ondergebracht op de twee verdiepingen van het hoofdgebouw. Er komen nog eens 52 flats in de nieuwbouw. Op het gelijkvloers worden zes handelsruimtes gerenoveerd en opnieuw verhuurd. Het is de sociale bouwmaatschappij Vivendo die de zaak in handen neemt. “Hiermee maken we werk van onze belofte om deze legislatuur 700 nieuwe sociale woningen te realiseren”, zegt De fauw. “Ook op de vroegere militaire site van Den Tir in Assebroek en in de Sint-Pietersmolenwijk plannen we nog extra sociale woningen. Op dat vlak maken we een inhaalbeweging.”

Dat het allemaal zo lang geduurd heeft, wijt de stad aan de moeizame omvorming van een militair domein tot woonsite. “Maar ook omdat we de buurtbewoners zo nauw betrokken hebben bij het hele project. Zij staan erachter.”

De vertraging vormt een beetje de rode draad doorheen het verhaal van het oude militair hospitaal, dat zondag voor het eerst voor het grote publiek te ontdekken viel. Oorspronkelijk was gehoopt dat volgend jaar de werken konden aanvangen, maar die datum is alweer verplaatst naar het voorjaar van 2021. In de loop van 2023 zouden de eerste bewoners hun intrek moeten nemen. “Mensen die nu al op wachtlijsten staan voor een sociale woning, maken kans”, zegt Koen Decraemer van Vivendo. “De wachtlijsten zijn zoals bekend lang, dus de flats zullen snel ingevuld raken.”