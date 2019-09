Relletjes en vuurwerk ontsieren Brugse derby: burgemeester De fauw wil grondig onderzoek Relschoppers in tribune zullen met camerabeelden geïdentificeerd worden Mathias Mariën

15 september 2019

10u53 26 Brugge Na de beladen wedstrijd tussen Cercle en Club Brugge is het zaterdagavond op verschillende plaatsen tot rellen gekomen. De spanningen na de wedstrijd hadden wellicht veel te maken met de schermutselingen in de tribunes tijdens de wedstrijd. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) was persoonlijk aanwezig in het stadion en wil de zaak niet zomaar laten passeren. “Het was angstaanjagend om te zien. Hier zal nog een hartig woordje over gesproken worden”, aldus De fauw.

Kort na de aftrap liepen de gemoederen in het Jan Breydelstadion al hoog op. De supporters van Cercle Brugge staken ostentatief een vlag van de blauw-zwarte buren in brand in de tribune. De brandweer moest tussenbeide komen en door het vuur raakten verschillende stoeltjes vernield. De fans van Club Brugge reageerden daarop door een voetzoeker op het veld te gooien. In de tussentijd hadden spotters van de Brugse politie al fans uit de tribunes gehaald die pyrotechnisch materiaal - lees: (bengaals) vuurwerk - bij zich hadden. Dat kon echter niet vermijden dat de Club-fans alsnog bengaals vuurwerk afstaken in het stadion. Daar stopte het echter niet. “Na de wedstrijd zette de spanning zich verder buiten het stadion”, bevestigt politiewoordvoerster Lien Depoorter. Op sociale media wordt zowel aan blauw-zwarte als groen-zwarte zijde schande gesproken en wijzen ze elkaar met de vinger. “Onze diensten zijn op verschillende plaatsen rond het stadion tussenbeide moeten komen. Er was sprake van slagen en verwondingen langs beide kanten", zegt de politie. De komende dagen zal de politie verder supporters identificeren die zowel binnen als buiten het stadion voor moeilijkheden zorgden. Zij riskeren een gerechtelijke vervolging en een stadionverbod. Zwaargewonden vielen er tijdens de relletjes gelukkig niet.

Noord-Fransen

Burgemeester Dirk De fauw (Cd&V) gaf de aftrap en zat de hele wedstrijd in de tribunes. Hij is niet opgezet met de taferelen die zich op de tribunes afspeelden. “Het was angstaanjagend om te zien. Er was bengaals vuurwerk aan beide kanten. Ik heb meteen de korpschef gebeld om te vragen of er niet moest ingegrepen worden. Maar uiteindelijk zijn er procedures die gevolgd moeten worden en kan de brandweer pas ingrijpen als er voor hen geen gevaar meer. Ik vraag me op zo’n moment wel af waarom de wedstrijd niet wordt stilgelegd door de scheidsrechter tot alles opnieuw veilig is in de tribunes”, zegt Dirk De fauw. “Door het in brand steken van de supportersvlag is er heel wat schade aan de zitjes. Hier zal alleszins nog een hartig woordje over gesproken worden.” De politie zal de komende dagen ook onderzoeken wat er fout liep met de ticketverkoop. Ondanks gemaakte afspraken zaten er aan beide supporterskanten heel wat Noord-Franse relschoppers in de tribune. Zij zorgden na de wedstrijd mee voor de problemen.