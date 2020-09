Reisleidster start eigen chocolade- en ijsjeszaak in Brugge: “Ik hoop dat we de volgende lente overspoeld worden door toeristen” Bart Huysentruyt

25 september 2020

14u57 14 Brugge Lotte Van Steenkiste, een voormalig reisleidster, is de nieuwe zelfstandige uitbaatster van Pralifino in de Wijngaardstraat in Brugge. Dat is een speciaalzaak met chocoladeproducten, ijs en wafels.

Lotte komt na zes jaar weer thuis, nadat ze zes jaar in het buitenland heeft gewerkt: eerst drie jaar in Egypte en daarna drie jaar als reisleidster voor TUI fly. Ze zat op Bali toen de coronacrisis uitbrak. “Ik heb eerst geholpen met de repatriëring van de toeristen daar en ben toen ook teruggekeerd. In de zoektocht naar een nieuwe uitdaging vond ik dit leuke winkeltje in Brugge, waar ze een nieuwe uitbater voor zochten. Ik wilde altijd al iets op mezelf beginnen en vond hier die uitdaging.”

Takeaway

Maar de coronacrisis slaat ook hard toe in Brugge en Pralifino richt zich ook grotendeels op de toeristische markt. Lotte gooit het over een andere boeg. “Uiteraard zijn die producten er nog, maar ik vul ze aan met een aantal croques die je als takeaway kan meenemen. Ik probeer ook de Bruggelingen aan te spreken.” Zelf hoopt ze de moeilijke winter goed door te komen. “Voor een startende zaak is dit geen goed begin, maar ik hoop dat Brugge volgende lente door toeristen overspoeld zal worden.”