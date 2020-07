Regenweer, dus vinden zwemmers meteen de weg naar het water: “Conditie is minder, maar enthousiasme is groot” Bart Huysentruyt

01 juli 2020

15u41 0 Brugge De drie Brugse zwembaden zijn weer open, tot grote tevredenheid van de zwemmers die meer dan drie maanden niet mochten komen. “De conditie is wel wat minder, maar het enthousiasme is dubbel zo groot”, zegt zwemmer Sandrine De Crom, die woensdag om 7 uur bij de eerste shift het Guilinibad in dook.

Het regenweer inspireerde veel Bruggelingen om woensdag meteen een duik te nemen. “Het was aangenaam zwemmen, weer tussen de vaste klanten. Leuk om iedereen terug te zien", zegt Sandrine De Crom. “Zwemmen is als fietsen: dat verleer je niet. Je zag wel dat sommige zwemmers wat vaker stopten, omdat de conditie een beetje minder is. Maar dat komt snel weer goed.” Op basis van de grootte van het zwembad, namelijk één zwemmer per 10 vierkante meter zwem- en kadeoppervlakte, is het maximum aantal zwemmers bepaald: 44 zwemmers in Jan Guilini, 72 voor zwembad Interbad en 400 voor Lago Olympia. Reserveren zorgt ervoor dat je plaats voorbehouden wordt. Er is aangepaste circulatie voorzien en het poetsschema wordt in de drie zwembaden aangepast.