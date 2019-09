Regen kan de culinaire orgasmes niet drukken op KooKeet: “Grootste deel van het festival is overdekt” Mathias Mariën

28 september 2019

14u57 96 Brugge De negende editie van KooKeet, hét culinaire paradepaardje van Brugge, is zaterdagvoormiddag feestelijk op gang geschoten. Drie dagen lang geven 32 chefs er het beste van zichzelf. De gevreesde regen blijft niet uit, maar volgens de organisatie is dat geen reden om thuis te blijven. “Er zijn voldoende overdekte plaatsen onder de tenten”, klinkt het. Al zal de opkomst wellicht een stuk minder zijn dan andere jaren.

De negende editie van KooKeet is - zoals eerder bekend raakte - meteen de laatste in de huidige vorm. Vlak voor de opening was er een emotioneel moment toen het stadsbestuur voormalig schepen Hilde Decleer in de bloemetjes zette. Zij wordt gezien als ‘de moeder van KooKeet’ en bouwde het concept mee op vanaf het eerste moment. “Ik herinner me de allereerste editie nog heel goed", haalde Decleer herinneringen boven. “We hadden enkele duizenden bezoekers verwacht op de Markt, maar er was meteen een overrompeling. Het was zodanig druk dat we de jaren nadien moesten verhuizen naar ‘t Zand en nog later het Stationsplein. Ook aan deze editie heb ik nog meegewerkt tot januari, het voelde een beetje alsof je je kind moet afgeven”, aldus Hilde Decleer, die een bos bloemen kreeg uit handen van burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Teamspirit

Maar KooKeet draait natuurlijk in de eerste plaats rond de aanwezige chef-koks en restaurants. Chocolatier Dominique Persoone - die er vanaf het begin bij was - sprak mooie woorden over zijn collega’s. “KooKeet is een fantastisch foodfestival, maar wat me écht emotioneel maakt is de teamspirit binnen de Brugse gastronomie. De voorbije jaren hebben we elkaar allemaal beter leren kennen en appreciëren”, zegt Dominique, die bij de bezoekers meteen heel wat lof oogstte met zijn dessert ‘Gorillas in the mist’. Eerlijk: ook wij proefden en waren onder de indruk van de smaken. Extra leuk is dat er pér verkocht gerecht een euro naar het Virungapark in Congo gaat.

Ook bij de andere Brugse chef-koks - die door de burgemeester bedankt werden voor de voorbije jaren - viel er niks aan te merken op de gerechten. Zo is het geroosterd en gelakt Brasvarken met gepickelde butternut van restaurant ‘De Mangerie’ een absolute aanrander. Wie houdt van een vegetarisch gerecht kan terecht bij verschillende standjes. Zo viel de bereiding van sterrenrestaurant ‘De Jonkman’ absoluut in de smaak. De ravioli met knolselder en Oud Brugge Prestige (de kaas rijpte twee jaar) is een voltreffer voor het oog én de maag. Leuk extraatje: het tweesterrenrestaurant grijpt KooKeet aan om op zoek te gaan naar een extra keukenmedewerker. “Het is niet evident om iemand te vinden. Hopelijk helpt dit”, zegt chef Filip Claeys. Nog een aanrader: ‘Beste van ‘t kip met mout, rode biet en appel’ van restaurant Kok au Vin. Voor de visliefhebbers raden we restaurant Patrick Devos aan: vis van het jaar wijting, spitskool, gepofte quinoa, kruidensla, karnemelksaus

Regen kan de pret niet drukken

Ondanks de veelbelovende start, kwam de grootste vrees van de organisatie uit. Wie naar KooKeet kwam afgezakt, nam best een paraplu mee om richting het terrein te wandelen. Maar belangrijk: eenmaal aangekomen was de regen géén spelbreker, zo leerde onze eigen ervaring. “We hebben plaats genoeg voorzien onder de grote tenten”, zegt de organisatie. Ook de chef-koks zeggen dat met aandrang. Pér tent - en er staan er vier - kunnen er duizenden mensen in alle droogte en gezelligheid genieten van één van de 32 gerechten. De aanwezigen beaamden dat. “Ach, en als er veel volk onder de tenten staat, dan kruipen we toch wat dichter bij elkaar. Dat maakt het nog zo gezellig”, was één van de meest gehoorde denkwijzen. Al kon de positieve gedachte niet verhinderen dat de opkomst zichtbaar minder is dan andere jaren. Voor een precies bezoekersaantal is het te vroeg.