Red Zebra trekt weer de studio in: “Volgend jaar een nieuwe verzamelplaat” Bart Huysentruyt

09 december 2019

10u58 0 Brugge Na een historisch weekend voor Red Zebra, duikt de van oorsprong Brugse rockband weer de studio in voor de opnames van een nieuwe plaat.

De groep dook met de oerklassieker ‘I can’t live in a living room’ voor het eerst de top 10 binnen in de Belpop 100 van Radio 1. Uiteindelijk belandde de band op de zesde plaats, het beste resultaat ooit. “Tot nog toe was het nummer nooit verder geraakt dan de twintigste plaats”, zegt zanger Peter Slabbynck. “Toch wel historisch en fantastisch dat zo’n oud nummer nog altijd leeft bij de mensen.” Veel tijd om vieren had de groep niet. Ze doken nog hetzelfde weekend de studio in voor de opnames van een nieuwe single: ‘My boss, the robot’. Het is de eerste keer dat Red Zebra in de nieuwe bezetting de studio in trekt. Het nummer zal te vinden zijn op de nieuwe verzamelcd ‘Songs and stripes’ die in april uit komt. De cd bevat ook enkele live nummers, opgenomen tijdens het concert eerder dit jaar in Brugge. Op zaterdag 18 april treedt de groep op in de Magdalenazaal samen met De Brassers en Alk-A-Line.