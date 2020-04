Red Zebra brengt nieuwe verzamelplaat uit: “Met ook liedjes uit het live concert in Brugge” Bart Huysentruyt

17u42 0 Brugge De legendarische Brugse band Red Zebra heeft een nieuwe verzamelcd uit. Op ‘Songs and stripes’ staat ook live materiaal, opgenomen in Brugge.

Normaal gezien had het album vorig jaar moeten verschijnen, maar het project liep vertraging op. “Geen nood, want die vertraging maakte het mogelijk ook de nieuwe single ‘My Boss, The Robot’ op de cd te zetten”, zegt frontman Peter Slabbynck. “Het zal Brugse fans bovendien bijzonder plezier doen dat er op ‘Songs And Stripes’ ook drie live nummers staan, opgenomen tijdens het concert van vorig jaar in Brugge.” De groep heeft nog verdere plannen met de opnames van het concert in Brugge. Er wordt gedacht aan een live-album op vinyl. Red Zebra wacht nog af om te zien hoe 2020 verder verloopt. De groep mist door het coronavirus ook tal van inkomsten. Dit jaar is het veertig jaar geleden dat ‘I can’t live in a living room’ werd opgenomen. Dat is de klassieker van de band. Die verjaardag werd normaal gezien uitbundig gevierd.