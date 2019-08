Recreatieverbod op Boudewijnkanaal is opgeheven Siebe De Voogt

13 augustus 2019

17u10 5 Brugge Het recreatieverbod dat sinds 15 juli van kracht was op het Boudewijnkanaal in Brugge, is opgeheven. Er mag zo opnieuw gevist en gekajakt worden.

Vorige maand bleek uit metingen dat er een groot gebrek aan zuurstof was in het water van het Boudewijnkanaal. Het zuurstoftekort veroorzaakte sterke geurhinder en werkte ook de aanwezigheid van blauwalgen in de hand. Maandag werden in het kanaal nieuwe metingen uitgevoerd. Die toonden aan dat het zuurstofgehalte in het water opnieuw op peil was. Het recreatieverbod werd dinsdag opgeheven. In het Boudewijnkanaal mogen zo opnieuw watersporten en andere activiteiten worden uitgeoefend.