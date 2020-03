Recordaantal bruine kikkers overgezet in de Zeeweg Bart Huysentruyt

26 maart 2020

09u58 0 Brugge Er is dit voorjaar een recordaantal bruine kikkers overgezet tijdens acties langs de Zeeweg in Sint-Andries en de Weidestraat in Assebroek. De kikkers waren er door de zachte winter extra vroeg bij dit jaar.

Het resultaat van al deze acties, ook in Assebroek, samen is noemenswaardig. In totaal werden 981 padden, 2.351 kikkers en 328 salamanders veilig naar de paaiplaats gebracht. Al op 1 februari was er beweging richting geboortepoel. De trek hield aan in de volgende weken. Een nieuw recordaantal bruine kikkers werd er overgezet: 2.062. Ook 531 padden en 270 salamanders werden veilig overgezet. Verschillende vrijwilligers werkten hier aan mee. Ook verschillende klassen maakten een overzetmoment bij. Op 1 maart kwamen 75 geïnteresseerden een overzetmoment bijwonen onder begeleiding van de medewerkers van het Natuurcentrum.

Voor het eerst werd een scherm van zo’n 150 meter geplaatst in de Weidestraat. 362 padden, 252 kikkers en 48 salamanders staken hier veilig over. Helaas overleefden 140 diertjes de oversteek niet. “Volgend jaar wordt de lengte van het scherm zeker verdubbeld tot aan de spoorwegbedding”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Deze overzetactie werd volledig gedragen door enkele buurtbewoners, met ondersteuning vanuit het Natuurcentrum.”

Ondertussen zitten de poelen vol van leven en begint de kikkerdril zich al volop te ontwikkelen. De eitjes van de pad worden afgezet in lange snoeren en rond de planten gedrapeerd. De kikker- en paddenvrouwtjes vertrekken na de afzet van de eitjes onmiddellijk. Ze leven de rest van het jaar in het bos. Salamanders doen er wat langer over. Zij plakken ieder eitje nauwkeurig vast aan een waterplant. De mannetjes van kikkers en padden wachten nog even af om te zien of er nog ‘late vrouwtjes’ toekomen. Reigers, eksters en kraaien profiteren volop van de overvloed.