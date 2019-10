Record voor Iedereen Klassiek in Brugge: 18.500 mensen vieren hoogdag van klassieke muziek Bart Huysentruyt

26 oktober 2019

19u17 0 Brugge Met een recordopkomst van 18.500 bezoekers voor de zevende editie van Iedereen Klassiek was Brugge zaterdag het onbetwiste epicentrum van de klassieke muziek.

Het Concertgebouw verwelkomde 11.500 muziekliefhebbers, in de Brugse binnenstad genoten 7.000 mensen van shoppen, eten, zingen en dansen op de tonen van klassieke muziek. Enkele geëngageerde muziekensembles brachten een veelzijdig repertoire tot bij hen die er niet konden bij zijn op de feestlocaties: personen die verblijven in de Brugse ziekenhuizen of in zorgcentra in de stad. Op de Markt sneuvelden geluidsrecords met een 200-koppig leger met plastic trombones aangevoerd door trombonecollectief Crossbones én MNM-dj Brahim. In het Concertgebouw konden jong en ouder genieten van vaste waarden als ‘Zot van Bach’ en een zinderende symfonische finale met Brussels Philharmonic, maar ook van een feestelijke familievoorstelling en verrassende muzikale concepten met acrobatie, film en rozengeur.

Zowel het publiek als organisatoren Klara, Concertgebouw Brugge, Brugge Plus en stad Brugge kijken al uit naar een achtste editie van deze succesformule op zaterdag 31 oktober 2020.