Rechter verwerpt klacht: 3.000 bomen mogen gerooid worden in Ryckeveldebos Mathias Mariën

21 augustus 2019

07u09 0 Brugge Het Agentschap Natuur en Bos mag van de rechter in kort geding bijna 3.000 bomen kappen in het Ryckeveldebos. Een buurtbewoner had een rechtszaak aangespannen om dat te voorkomen, maar ving bot.

Volgens de rechtbank is het belang van de bewoner niet groot genoeg en moet de bomenkap dus niet verboden worden. Het Agentschap Natuur en Bos wil in Ryckeveldebos duizenden bomen kappen om de inheemse soorten meer ruimte en zuurstof te geven. Het gaat dus niet om kaalkap, zoals hier en daar werd geopperd. Activisten hebben ondertussen een vzw uit de grond gestampt en hopen dat hun zaak zo meer draagvlak zal krijgen. Ondanks de toestemming van de rechter in kort geding is het nog niet zeker dat het Agentschap de bomen effectief zal kappen op korte termijn. Er loopt nog een andere procedure waarin pas in december uitspraak is. Als de bomen voordien worden gerooid maar de rechtbank dan beslist dat het eigenlijk niet mocht, riskeren ze zware schadevergoedingen te moeten betalen. Bij ANB laten ze verstaan eerst alles te zullen bekijken op juridisch vlak.