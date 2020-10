Rechter oordeelt: man die ex bij de keel grijpt, had geen plan om haar te doden Siebe De Voogt

16u55 0 Brugge Een 25-jarige Bruggeling heeft een voorwaardelijke celstraf van 18 maanden gekregen, omdat hij zijn ex-vriendin bij de keel heeft gegrepen. Volgens de rechter had hij niet de intentie om haar te doden.

N.T. drong in de nacht van 5 op 6 mei de woning van het 26-jarige slachtoffer binnen langs de Altebijstraat in Brugge. E.L. lag te slapen, toen haar ex-vriend haar uit de zetel sleurde. De jonge vrouw verklaarde dat hij haar begon te wurgen. Toen ze wilde wegkruipen, greep T. haar bij de haren. De twintiger beweerde aanvankelijk dat hij de nacht van de feiten enkel wat gepraat had met z'n ex. Uit berichten naar een vriendin van haar bleek echter dat hij niet kon verkroppen dat de vrouw een nieuwe relatie had. In een sms gaf hij zelfs aan dat hij z'n ex-partner “dood ging doen”.

N.T. gaf uiteindelijk toe dat hij de vrouw eerst had uitgescholden. Zij zou hem daarop een vuistslag gegeven hebben. “Ik greep haar enkel bij de keel tot ze stopte met slaan", verklaarde de twintiger. De man moest zich verantwoorden voor poging tot doodslag, maar ontkende dat hij z'n ex om het leven wilde brengen.

De rechter stelde donderdagmorgen vast dat het slachtoffer geen ernstige verwondingen opliep. Twee huisgenoten van het slachtoffer zagen bovendien geen wurgpoging, toen ze door het tumult plots beneden kwamen. N.T. werd uiteindelijk enkel schuldig geacht aan opzettelijke slagen en verwondingen en een eerder feit van vernieling. De rechter legde hem 18 maanden cel op, gekoppeld aan voorwaarden. Hij moet zich de komende jaren onder meer laten behandelen voor z'n drugsprobleem.