Rechter acht het niet bewezen dat man z'n vriendin wilde doden na vrijpartij en spreekt hem ook vrij voor verkrachting Siebe De Voogt

28 augustus 2020

12u24 0 Brugge Een 33-jarige Bruggeling heeft 2 jaar cel met uitstel gekregen voor opzettelijke slagen en verwondingen aan z’n vriendin. M.K. werd ook vervolgd voor poging tot doodslag op de vrouw, maar de rechter achtte het niet bewezen dat hij haar wilde doden. Ook voor verkrachting sprak hij de man vrij.

De feiten speelden zich op 9 februari af in de woning van het toenmalige koppel in de Gouden-Handstraat in Brugge. De man en z’n 29-jarige vriendin hadden al even echtelijke problemen na een miskraam en sliepen in aparte kamers. Toen M.K. rond 4 uur dronken thuiskwam, drong hij volgens de burgerlijke partij de kamer van het slachtoffer binnen. “Terwijl ze nog lag te slapen, trok hij haar pyjama af en probeerde seks te hebben”, pleitte haar advocaat Filip Ducheyne. “Toen ze riep dat ze de politie zou bellen, werd hij helemaal uitzinnig. Hij penetreerde haar meermaals tegen haar zin en hield een kussen op haar gezicht. Zij beet en krabde hem en vocht voor haar leven. Uiteindelijk is ze kunnen vluchten naar een van de buren.”

Wurgseks

Het parket vorderde 37 maanden cel voor M.K, die naast poging tot doodslag en verkrachting ook vervolgd werd voor een eerder feit van intrafamiliaal geweld.De verdediging vroeg twee weken geleden met succes de vrijspraak voor de verkrachting en poging tot doodslag. Volgens de advocaat van M.K. hadden zijn cliënt en diens toenmalige vriendin ook na hun breuk nog enkele keren seks. “Ook de avond zelf stemde zij toe om seks te hebben”, pleitte meester Alexander Verstraete. “Dat heeft ze zelf aangegeven tijdens haar herverhoor. Het ging gewoon om ruwe seks. Vandaar de wurgsporen in haar hals. Plots is zij hard beginnen roepen. Omdat de buren eerder al klaagden over geluidsoverlast, nam hij de ongelukkige beslissing om dat kussen op haar mond te duwen. Hij had echter absoluut niet de bedoeling om haar te doden en heeft het kussen zelf weggehaald.”

De rechter sprak zich vrijdag niet uit over het feit om het al dan niet om ruwe seks ging. Hij stelde wel vast dat het slachtoffer inderdaad verklaarde dat ze nooit liet blijken dat ze geen seks wilde. Bovendien oordeelde de rechtbank dat nergens uit het dossier blijkt dat M.K. de vrouw wilde doden. De man werd bijgevolg enkel veroordeeld voor opzettelijke slagen en verwondingen. Aan het slachtoffer, intussen z’n ex, moet hij iets meer dan 1.100 euro schadevergoeding betalen.