Rechtbank laat beruchte tafelschuimster onderzoeken door psychiater Siebe De Voogt & Wouter Spillebeen

05 september 2019

12u37 3 Brugge De beruchte tafelschuimster Nadine W. (49) moet door een psychiater onderzocht worden. Dat heeft de Gentse correctionele rechtbank donderdagmorgen beslist. In afwachting van het verslag van de gerechtsdeskundige stelde ook de Brugse strafrechter een nieuwe zaak tegen W. uit.

Nadine W. (49) moest donderdagmorgen voor de derde dag op rij voor de correctionele rechtbank in Brugge verschijnen. De vrouw werd echter niet overgebracht voor haar proces. Ook in Gent was ze niet aanwezig. Daar moest W. zich op hetzelfde moment verantwoorden voor vijf feiten van afzetterij. De advocaat van de tafelschuimster vroeg de rechter om een gerechtspsychiater aan te stellen met het oog op een eventuele internering van zijn cliënte. De rechtbank ging in op die vraag en stelde de zaak uit naar 5 december. In Brugge moest W. zich voor 1 feit verantwoorden. Op 25 juni betaalde ze in een horecazaak de rekening van 22 euro niet. “Mijn cliënte is een berucht figuur en leeft in een afgesloten realiteit”, pleitte meester Peter Gonnissen. Hij legde de strafrechter de beslissing van de Gentse rechtbank voor, waarop de Brugse zaak werd uitgesteld naar 24 oktober voor evaluatie. Vrijdag moet Nadine W. nóg eens voor de rechter in Brugge verschijnen en ook volgende week staan nog twee zaken gepland.