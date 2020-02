Raymond van het Groenewoud vereeuwigd in een tegel in de Brugse Stadsschouwburg: “Ze kunnen nu hun voeten aan me vegen” Bart Huysentruyt

11 februari 2020

16u37 0 Brugge Raymond van het Groenewoud, die vrijdag 70 wordt, is met een tegel in de hal van de Brugse Stadsschouwburg vereeuwigd. Hij is de eerste artiest die er op de ‘walk of fame’ te bewonderen valt.

Van het Groenewoud is geboren in Schaarbeek, maar woont al jaren in Brugge. Hij ontving in 2017 de prijs ‘Brugs Monument’ tijdens de eerste Brugotta Awards. Het is die prijs die hem nu de opdruk op één van de tegels van de 150-jarige Stadsschouwburg oplevert. “Een hele eer", vindt de creatieve duizendpoot. “Nu kunnen de bezoekers hun voeten aan me vegen (lacht). Brugge zit uiteraard in mijn hart. Ik woon hier heel graag. De Stadsschouwburg is bovendien een geweldige zaal, waar ik toevallig twee keer optreedt: op donderdag 20 en vrijdag 21 februari.” De chansonnier zal er dan terugblikken op vijftig jaar carrière.