Rapper Kaye Styles (37) stuurt kat naar Brugse politierechtbank en krijgt 6 maanden cel Siebe De Voogt

31 januari 2020

14u37 0 Brugge Het leek eventjes weer goed te gaan met rapper Kaye Styles (37), maar vrijdagmorgen vergooide hij opnieuw al z'n kansen in de Brugse politierechtbank. Na 59 veroordelingen had de justitieassistent een positief advies gegeven voor een werkstraf. Alleen kwam de rapper niet opdagen op de zitting. Een effectieve celstraf van 6 maanden is het gevolg.

Ooit zong Kaye Styles het themalied voor de reeks ‘Prison Break’, maar zijn gouden kettingen en mooie levensstijl hebben al enige tijd plaats geruimd voor ellende. De voorbije jaren stapelde de rapper maar liefst 59 veroordelingen in de rechtbank op. Begin augustus vorig jaar zat hij daarvoor nog enkele dagen in de gevangenis van Sint-Gillis. Hij kwam op vrije voeten en kreeg in september een enkelband. Daarnaast moest hij nog 68.500 euro aan boetes afbetalen.

Tot inkeer

Door dat alles leek Kaye Styles eindelijk tot inkeer gekomen te zijn. De rapper daagde vorige zomer voor het eerst zélf op in de Brugse politierechtbank. Samen met zijn advocaat had hij verzet aangetekend tegen de 10 maanden cel die hij had gekregen voor het negeren van z'n levenslang rijverbod. “Zowel financieel als emotioneel zit deze man aan de grond. De bodem is bereikt", klonk het. “Zijn muziekcarrière is volledig gedaan. Hij heeft lange tijd de schijn hoog gehouden omdat hij bleef hopen op die ene goede deal.” De rapper zelf besefte dat hij z'n leven om moest gooien. Zijn boetes was hij naar eigen zeggen aan een tempo van 200 euro per maand aan het afbetalen. Hij vroeg de rechter dan ook om een milde straf. De rechtbank zei niet meteen “nee” tegen de vraag van de verdediging en stelde de zaak uit om advies te vragen aan de justitieassistente met het oog op een eventuele werkstraf.

Niet komen opdagen

Kaye Styles moest vrijdagmorgen opnieuw verschijnen, maar stuurde zijn kat. Ook zijn advocaat kwam niet opdagen. Nochtans had de politierechter expliciet gevraagd aan de verdediging om aanwezig te zijn. De rapper vergooide dus eigenhandig al z'n kansen. Bijzonder pijnlijk, aangezien de justitieassistente een positief advies had gegeven met het oog op een werkstraf. “Blijkbaar is de beklaagde toch niet in staat om op de rails te blijven", oordeelde de politierechter. Hij veroordeelde de rapper uiteindelijk tot een celstraf van 6 maanden, 8.000 euro boete en 2 jaar rijverbod. Als hij z'n rijbewijs daarna wil terugkrijgen, zal de man moeten slagen voor medische en psychologische testen én z'n theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw moeten afleggen.