Rampoefening in haven van Zeebrugge: “Ontploffingen en rookontwikkeling mogelijk” Mathias Mariën

03 juni 2019

13u02 0 Brugge Op donderdag 6 juni tussen 13 en 16 uur wordt bij het Noorse staatsbedrijf Gassco in het havengebied van Zeebrugge op de grens met Ramskapelle een rampoefening georganiseerd. “In het kader van een efficiënte noodplanning en crisisbeheer is het regelmatig houden van rampoefeningen zowel binnen als buiten onze gemeentegrenzen een belangrijk aspect”, klinkt het bij de gemeente Knokke-Heist.

Via onderzeese pijpleidingen levert Gassco vanuit de Noorse gasvelden gas over heel West-Europa. Veiligheid is daarbij uiteraard een topprioriteit. Vandaar dat bedrijf in samenwerking met de hulp- en veiligheidsdiensten van Brugge en Knokke-Heist en met behulp van figuranten een ernstige crisissituatie zo reëel mogelijk wenst na te bootsen.

Ontploffingsgeluiden en rookontwikkeling

Het is daarom mogelijk dat er tijdens deze simulatie ontploffingsgeluiden of rookontwikkeling afkomstig van het betrokken bedrijf op te merken zijn in het havengebied van Zeebrugge. Er kan in het straatbeeld ook een verhoogde aanwezigheid zijn van hulp- en veiligheidsdiensten die deelnemen aan de oefening. Door de bevolking hierover op voorhand in te lichten, wil het gemeentebestuur vermijden dat burgers zich nodeloos zorgen maken en/of moeite doen om het hulpcentrum 112 op te bellen.

Samenwerking tussen verschillende disciplines

Een dergelijke noodplanoefening wordt georganiseerd om de werking van het noodplan en bijhorende procedures te kunnen analyseren. Het is een ideaal moment om afspraken, communicatie en de samenwerking tussen de verschillende disciplines betrokken in de noodplanning (politie, brandweer, medische, logistiek en communicatie) te trainen.