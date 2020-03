Radiostation Villa Bota draait jouw ‘coronatapes’: “Iedereen kan van thuis uit een mixtape maken” Bart Huysentruyt

18 maart 2020

08u51 0 Brugge De Brugse jongerenradio Villa Bota heeft beslist om niet langer liveradio te maken vanuit de eigen studio. Het roept jongeren op om zelf mixtapes op te sturen.

“Het was ondanks al onze maatregelen niet langer verantwoord om verschillende mensen binnen te laten. Bovendien willen we ook aan jongeren vragen om thuis te blijven”, zegt Neil Haesebrouck, de nieuwe radiocoördinator van Villa Bota. Maar ook vanuit ieders huiskamer kan radio gemaakt worden. Daarom lanceert Villa Bota het initiatief ‘Coronatapes’. “Iedereen kan van thuis uit een mixtape maken, wij draaien hem sowieso op de radio." Mixtapes van 30 tot 60 minuten zijn welkom. “We dagen alle jongeren uit om een eigenzinnige mix op te sturen. Onze eigen radiomakers geven ondertussen het goede voorbeeld. Ze maken speciale shows of afleveringen en sturen die op. Dat toont aan hoe mooi het medium radio kan zijn”, aldus Neil Haesebrouck.

Neil benadrukt dat je geen professionele dj of een uitzonderlijke muziekkenner moet zijn om je steentje te kunnen bijdragen: “Maak gerust een mixtape met je jeugdbeweging, zonder samen te komen natuurlijk, of kies voor een origineel thema. We kregen al een mixtape binnen met apocalyptische muziek. Wie trouwens geen idee heeft hoe je aan zo’n mixtape begint, mag ons altijd een mailtje sturen. Kennis en hulpvaardige radiovrijwilligers genoeg bij Villa Bota.”

Mail je mixtape naar neil@hetentrepot.be. Luister live via 106.4 fm of via www.villabota.be.