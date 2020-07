Raadkamer laat man vrij die blootsvoets en met aardappelmes in de hand aanbelde bij willekeurig iemand Siebe De Voogt

17u15 0 Brugge Een 55-jarige Bruggeling is door de Brugse raadkamer voorwaardelijk vrijgelaten na een bizar incident vorige week in Assebroek. De man belde blootsvoets en met een aardappelmes in de hand aan bij een vrouw. Hij bleek zwaar te hebben gedronken.

De feiten speelden zich donderdag in alle vroegte af in de omgeving van Geervelde. De bewoonster van het huis waar de vijftiger aanbelde deed niet open, maar verwittigde wel de politie. Bij hun aankomst konden ze de bizarre man niet meer aantreffen. Op basis van een beschrijving konden ze hem kort nadien wel oppakken. De vijftiger bleek op het moment van de feiten zwaar onder invloed van alcohol en werd aangehouden door de onderzoeksrechter. Volgens zijn advocaat Mathieu Langerock maakte hij een zware periode door op het werk en begon hij daardoor te drinken. De raadsman vroeg woensdagmiddag met succes aan de raadkamer om zijn cliënt vrij te laten onder voorwaarden. “Hij moet zich laten begeleiden door z'n huisarts", stelde hij na afloop. Mogelijk moet de vijftiger zich later wel nog voor de rechter verantwoorden.