Raad van State legt bom onder stadionplannen van Club en Cercle Brugge Mathias Mariën

06 oktober 2020

16u35 362 Brugge Slecht nieuws voor de Slecht nieuws voor de bouwplannen van Club Brugge : de Raad van State heeft beslist dat er géén stadion mag gebouwd worden langs de Blankenbergse Steenweg. Daar zou buur Cercle een stadion bouwen, maar het arrest legt nu een bom onder het stadiondossier van Club Brugge.

Club besliste in januari al om tot een nieuw stadionproject over te gaan op de site Jan Breydel, de absolute voorwaarde daarvoor was dat Cercle daarna kon verhuizen naar een eigen stadion aan de Blankenbergse Steenweg. Dat laatste lijkt door het arrest van de Raad van State nu verder weg dan ooit.

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) spreekt van een grote ontgoocheling. “Dit hadden we écht niet verwacht. Zeker omdat het advies van de auditeur wél positief was”, aldus de burgemeester, die bevestigt dat het arrest gevolgen heeft voor Club Brugge. “Zij kunnen moeilijk beginnen bouwen op Jan Breydel zolang er geen alternatief is voor Cercle. We kunnen bovendien niet in beroep gaan tegen deze beslissing. Op korte termijn zien we niet meteen een oplossing.” Het stadsbestuur bracht ondertussen al de voorzitters van Club en Cercle op de hoogte.

Vragen bij rechtszekerheid

“Op de terreinen zouden behalve een stadion ook oefenvelden komen. Die mogen er niet komen. Noch voor Cercle, noch voor Club”, gaat De fauw verder. “Het is bijzonder jammer. De plannen worden volledig geblokkeerd. We moeten nu met beide ploegen op zoek naar een oplossing. We blijven wel geloven dat het mogelijk moet zijn dat Club een stadion bouwt op de site van Jan Breydel.” Ook schepen Franky Demon reageert ontgoocheld, maar strijdvaardig. “Er zal voor beide teams een oplossing komen. Ik heb wel grote vraagtekens bij de rechtszekerheid in dit land. Iedereen heeft gewerkt naar wat in 2013 door de Raad van State werd gezegd. Nu vernietigt dezelfde instantie alles. Maar ik weet zeker: we komen hier door”, zegt Demon. Momenteel is er evenweel geen zone in Brugge waar het kan zonder planningsinitiatief. Momenteel is er op het grondgebied geen gebied van de benodigde grootte met de juiste functie. Zonder tegenstand duurt dat al 1,5 jaar. “Ons vele huiswerk mag voorlopig in de vuilnisbak”, zegt de burgemeester nog. “Maar ik verzeker dat we Cercle niet in de kou laten staan.”

