Raad van State geeft harde kern PSG (een heel klein beetje) gelijk: verplichte combiregeling sneuvelt voor... drie supporters Mathias Mariën

21 oktober 2019

17u58 4 Brugge De Raad van State heeft beslist dat de opgelegde combiregeling voor drie supporters van PSG sneuvelt. Dat bevestigt Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “De andere opgelegde veiligheidsmaatregelen blijven wél van kracht", aldus De fauw. De politie blijft echter waakzaam.

Afgelopen vrijdag besloot de harde kern van PSG een advocaat onder de arm te nemen en richting Raad van State te trekken. Volgens hun advocaat kon burgemeester De fauw niet zomaar de maatregelen opleggen. “Hij moet een concreet gevaar voor de openbare orde aantonen”, aldus meester Chomé.

Ook hekelde hij dat de beslissing niet proportioneel is ten opzichte van de fundamentele vrijheden. En hij wees op discriminatie, omdat er voor de supporters van het Turkse Galatasaray bij de voorgaande thuismatch van Club in de Champions League niet zulke strenge maatregelen waren. De Raad van State gaf de supporters maandagmiddag een heel klein beetje gelijk en besliste de opgelegde combi-regeling op te schorten. Opvallend: dat is slechts voor drie supporters het geval - zij die effectief naar de Raad van State trokken. De rest van de PSG-fans moet de combiregeling wél volgen.

Overleg

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) was verwonderd over de actie van de PSG-fans. Zeker omdat de opgelegde maatregelen standaard zijn bij risicowedstrijden. Dinsdagvoormiddag volgt wel een nieuw overleg met de Brugse politie om te kijken of extra patrouilles in de binnenstad en eventuele andere maatregelen nodig zijn.

Voor de PSG-fans zijn 1.470 tickets beschikbaar. Voor 1.467 fans geldt dus de verplichte combiregeling. Korpschef Dirk Van Nuffel is opgelucht dat niet de volledige combiregeling sneuvelt. “In dat geval hadden we ons volledig moeten heroriënteren. Dat is nu gelukkig niet zo. Al blijven we op onze hoede”, aldus Van Nuffel.

De ‘kleine’ overwinning bij de Raad van State betekent dus niet dat ze in Brugge plots op beide oren slapen. Sterker nog: de kans op problemen is wellicht groter dan voor de wedstrijd tegen Galatasaray. De reden daarvoor is dat de Franse supporters meer als ‘groep’ optreden, terwijl de Turkse fans van overal kwamen en elkaar in de meeste gevallen niet kenden. De politie blijft voor, tijdens en na de wedstrijd dan ook heel waakzaam. “We willen trouwens benadrukken dat enkel die drie Franse supporters zich in de binnenstad mogen begeven als ze in het bezit zijn van een toegangsticket voor de wedstrijd. Voor alle andere PSG-fans blijft dat verboden. De Raad van State heeft dat artikel bevestigd”, besluit korpschef Dirk Van Nuffel.