Quatre Mains is nieuw adresje in Bib Gourmand: “Erkenning na 13 jaar doet deugd” Bart Huysentruyt

08 november 2019

12u38 4 Brugge Het sfeervolle tapasrestaurant Quatre Mains in de Philipstockstraat is een opvallende nieuwkomer in de Bib Gourmand van Michelin. In die restaurants kan je een lekker driegangenmenu vinden voor maximaal 39 euro.

“We zijn bijzonder vereerd en verrast dat we erbij zijn", zegt chef Olivier De Groote. “We bieden al een aantal jaar een driegangenmenu aan voor 38 euro. Dat is dus net binnen de marge van Bib Gourmand van dit jaar. Voorheen hanteerden ze de marge van 37 euro en vielen we er dus net buiten. Maar de erkenning doet, na dertien jaar, heel veel deugd.” In Brugge hebben ook Assiette Blanche, Kok au Vin, Refter en Tou Gou een Bib Gourmand. Verder in onze regio mogen nog enkele restaurants het label dragen: Casanova in De Haan, De Kruidenmolen in Klemskerke en Kok sur Mer in Vlissegem.