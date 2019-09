PVDD: “Stad Brugge, koop het stationsgebouw van Lissewege” Bart Huysentruyt

10 september 2019

15u45 0 Brugge Het stationsgebouw van Lissewege ziet raadslid Pol Van Den Driessche (N-VA) als dé ideale aankoop voor de stad Brugge.

De voorbije jaren werd dit gezichtsbepalende gebouw grondig en vakkundig gerenoveerd. Daarna fungeerde het als een kunstgalerij, de bovenverdiepingen bleven al die tijd onbenut. Vervolgens kwamen er een wijnhandel en bistro, maar ook dit zou niet blijvend zijn. “Momenteel staat het gebouw te koop. Ik hoor dat er enige interesse is”, zegt Pol Van Den Driessche. “Misschien is het een optie dat het stadsbestuur dit pand koopt? De jongste jaren verkocht de stedelijke overheid nogal wat gebouwen en gronden, mogelijk wel te veel. In deze tijden van lage rente kan het aangewezen zijn om toch maar in vastgoed te investeren? Belangrijker dan dit financiële argument evenwel is het feit dat dit gebouw onmiskenbaar een meerwaarde is voor Brugge, zeker ook voor ons mooie ‘witte dorp’. Het gebouw zou, al dan niet afwisselend, kunnen dienen als tentoonstellingsruimte, als plek waar kunstenaars kunnen werken, als vergaderzaal, als opleidingscentrum... Ongetwijfeld hebben ook de inwoners van Lissewege zelf frisse ideeën voor een nieuwe toekomst van dit gebouw.”

Bij de stad kregen we dinsdag nog geen uitsluitsel over mogelijke plannen. “Het is een interessant gebouw”, zegt schepen van Financiën Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Maar een gebouw bijkopen, is nu niet aan de orde.” De Kerkfabriek zou wél interesse tonen in het gebouw.