Publiek kiest tegenstander van Bernard Vandamme op catchgala Eurostars in Tempelhof Siebe De Voogt

14 februari 2020

08u44 0 Brugge Het Tempelhof in Brugge krijgt op zaterdag 14 maart voor het achtste jaar op rij de beste Europese worstelaars over de vloer tijdens het catchgala “Eurostars Wrestling”. Publiekstrekker is naar goede gewoonte de plaatselijke held Bernard Vandamme, die maar van geen ophouden weet. Opvallend: vanaf vrijdag kunnen worstelaars zélf zijn tegenstander kiezen.

Het catchgala in het Tempelhof trekt dit jaar opnieuw deelnemers uit onder meer Griekenland, Frankrijk, Nederland en Duitsland. Ook Bernard Vandamme is opnieuw van de partij. “Het main event is naar goede traditie het Europees kampioenschap”, vertelt de Belgian Bomber. “Huidig kampioen Kenzo Richards verdedigt z'n titel tegen de nummer 1 contender.” De tegenstander van Bernard Vandamme is nog niet gekend. Opvallend genoeg zijn het dit jaar de fans zelf, die zijn uitdager kunnen kiezen. Wordt het Sheik Kamel uit Marokko, Avalanche uit Oostenrijk of Mike Schwarz uit Duitsland? Wrestlingfans kunnen vanaf vrijdag hun stem uitbrengen op de Facebookpagina van Eurostars Wrestling of via de website www.eurostars-wrestling.be. Tickets en verdere info zijn ook via die weg te verkrijgen.