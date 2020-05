Psychiatrisch patiënt bedreigt verpleegsters en valt agent aan met schaar: parket vraagt internering Siebe De Voogt

28 mei 2020

14u29 0 Brugge Het Brugse parket vordert de internering van een 66-jarige man die dit najaar het psychiatrisch ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw in Brugge op stelten zette. R.V. bedreigde verpleegsters en viel ook een politieagent aan met een schaar.

De Brugse politie werd op 21 november vorig jaar opgeroepen om versterking te bieden aan het personeel van het psychiatrisch ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw. Een psychiatrisch patiënt moest er in bedwang gehouden worden, nadat hij ‘s nachts een verpleegster had bedreigd. “De vrouw had zich uit angst opgesloten in de verpleegsterspost", vertelde de procureur tijdens de zitting in de Brugse rechtbank. “De beklaagde had ermee gedreigd haar van kant te maken.” Bij aankomst van de ochtendploeg liep R.V. (66) dreigend in het rond. Bij aankomst van de politie haalde hij plots een schaar uit z'n sok en liep op een inspecteur af.

Samen met z'n collega’s kon de man de aanval afweren. R.V. werd naar de grond gebracht, maar bleef zich weerspannig gedragen. Toen hij naar de isolatiekamer werd gebracht, deelde hij volgens het parket nog enkele trappen uit aan een verpleegster. De gerechtsdeskundige stelde vast dat de zestiger met een bipolaire stoornis kampt en ontoerekeningsvatbaar is. Het parket vordert dan ook zijn internering. De verdediging vroeg de rechtbank om niet in te gaan op die vraag. “Mijn cliënt lijkt op vandaag stabiel en evenwichtig te zijn", klonk het. Uitspraak op 25 juni.