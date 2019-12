Provinciehuis Boeverbos voortaan bedekt met groendak Bart Huysentruyt

19 december 2019

15u08 0 Brugge Het parabolisch dak van het bestuursgebouw van Provinciehuis Boeverbos in Brugge is voortaan bedekt met een ecologisch groendak. Het gaat om een totale dakoppervlakte van 730 vierkante meter.

Na een grondige inspectie van het zinken dak en de goten besloot de provincie om het dak grondig te renoveren. Omdat het zinken dak niet voldeed aan de verwachte levensduur bekeek het bestuur de mogelijkheid om een ander daktype te installeren. “De keuze voor die dakbedekking en een groendak is ingegeven heeft veel voordelen”, zegt gedeputeerde voor Gebouwen Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld). “Zo verdubbelt de levensduur van de kunststoffen dakhuid door het groendak en is die beschermd tegen mechanische schade, thermische schokken en UV-straling. Het groendak heeft ook een hoge brandweerstand en het rioleringsstelsel wordt minder belast omdat het dak water vertraagd afvoert.”

De vegetatie bestaat uit een mengeling van een tiental sedums. Dat is een soort vetplant. Die slaan water op in hun bladeren en zijn hierdoor uitermate geschikte voor verschillende klimaten. Ook zeldzame insectensoorten gedijen goed en de planten voorzien voedsel voor onder meer bijen en vlinders. De werken begonnen in het voorjaar en zijn nu afgerond voor een bedrag van 350.332 euro.