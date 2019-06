Provincie West-Vlaanderen vergeet 1 miljoen euro subsidies aan te vragen tvc

20 juni 2019

20u28

Bron: Belga 3 Brugge De provincie West-Vlaanderen is 1 miljoen euro subsidies kwijt. Dat bevestigt gedeputeerde voor omgevingsvergunningen Bart Naeyaert. Het gaat om erfgoedsubsidies die de provincie toegekend kreeg bij de renovatie van het Grootseminarie van Brugge tussen 2009 en 2011.

Dat bedrag hebben ze echter nooit ontvangen. "De aanvraag voor het ontvangen van de subsidies is niet gebeurd. We onderzoeken nu waar er iets is fout gelopen", zegt gedeputeerde Bart Naeyaert.

Wij snappen zelf ook niet waarom het pas zo laat aan het licht kwam Bart Naeyaert

De fout werd pas ontdekt bij de jaarrekening van 2018 waarbij de uitgaven en inkomsten werden opgelijst en gecontroleerd. "Wij snappen zelf ook niet waarom het pas zo laat aan het licht kwam. Ook dat moet uitgezocht worden", klinkt het bij Naeyaert.

De griffier zal nu onderzoeken waar er juist fouten gemaakt zijn en of er nog gelijkaardige fouten zijn gemaakt in het verleden. Ook wordt er gewerkt aan een oplossing om dergelijke fouten te vermijden in de toekomst.