Prostituees gebruiken Brugse vakantiewoningen en Airbnb’s als werkruimte “Voorlopig op kleine schaal, maar houden het fenomeen in de gaten” Mathias Mariën

25 september 2019

09u35 14 Brugge Brugge wordt steeds vaker geconfronteerd met prostituees en Latijns-Amerikaanse transgenders die een vakantiewoning of Airbnb huren om hun klanten te ontvangen. Zo legde een eigenaar van een appartement uit Zeebrugge afgelopen weekend een klacht neer. “Voorlopig is het eerder op kleine schaal, maar het is wel iets om in de gaten te houden", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Zoals bekend is raamprostitutie in Brugge verboden. Toch betekent dat niet dat er geen prostituees actief zijn. Een nieuw fenomeen is dat de dames van plezier én Latijns-Amerikaanse transgenders een vakantiewoning of Airbnb afhuren om op die plaats klanten te ontvangen. Een evolutie die ze in Brugge niet graag zien gebeuren. “Voorlopig blijft het zeker nog binnen de perken en gaat het om een beperkt aantal vaststellingen", stelt de burgemeester. “Maar de politie ziet wel een stijgende trend.” Vooral de komst van Latijns-Amerikaanse transgenders is opvallend. Tot dusver waren die vooral actief in het Brusselse en Antwerpen, maar nu verspreiden ze zich schijnbaar ook naar andere steden. Maar ook hier gaat het in Brugge vooralsnog om activiteiten op (zeer) kleine schaal.

Appartement als dekmantel

“Het is wel iets om in de gaten te houden", geeft De fauw mee. Afgelopen weekend nog stelde de eigenaar van een vakantiewoning in Zeebrugge vast dat zijn appartement door twee dames werd gehuurd om er hun diensten als prostituees aan te bieden. Preventief controles uitvoeren op dergelijke zaken blijkt niet eenvoudig. “Het is in de eerste plaats aan de eigenaars om klacht in te dienen als ze dergelijke activiteiten vaststellen”, klinkt het. Meestal huren de prostituees de woning eerst voor kortere tijd om te kijken of de locatie aanslaat. Wanneer ze daarna de vakantiewoning voor langere tijd willen huren, moet er een alarmbelletje afgaan. De kwestie kwam dinsdagavond aan bod in de gemeenteraad na een vraag van raadslid Brigitte Balfoort (CD&V). Daaruit bleek dat de Brugse politie wel degelijk onderzoek voert naar prostitutie. Zo werden er recent nog enkele pv’s opgemaakt rond gedwongen prostitutie. Het parket voert dat verder onderzoek.

LEES OOK: En plots is uw flat een bordeel: Airbnb-kamers omgetoverd tot pop-upbordeel