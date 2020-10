Projectontwikkelaars vangen bot: Klein Appelmoes blijft groen Bart Huysentruyt

06 oktober 2020

18u49 0 Brugge De Raad van State houdt het natuurgebied Klein Appelmoes in Assebroek groen. “Dan toch een beetje goed nieuws”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V).

De juridische strijd rond het gebied Klein Appelmoes woedt al jaren. Diverse projectontwikkelaars hebben gronden opgekocht in de veronderstelling dat het woonuitbreidingsgebied er gerealiseerd zou worden. Maar de omwonenden en de stad Brugge hebben zich de laatste jaren verzet tegen de komst van woningen in het gebied dat aan de Assebroekse Meersen grenst. Dat protest zwol de laatste weken aan, met het oog op een definitieve beslissing van de Raad van State. Die heeft nu beslist om het gebied groen te houden, in tegenstelling tot een eerdere beslissing van de auditeur van de Raad van State om er toch woningen toe te laten. De omwonenden en de stad halen dus hun slag thuis.