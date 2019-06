Problemen voor brouwerij De Halve Maan: “Breng leeggoed terug, alsjeblieft” Bart Huysentruyt

19 juni 2019

17u34 32 Brugge Het succes van de Brugse brouwerij De Halve Maan heeft een keerzijde: de voorraden leeggoed zijn zo goed als uitgeput. Brouwer Xavier Vanneste vraagt dan ook aan klanten om lege kratten en vaten bij de brouwerij terug te brengen.

Brouwerij De Halve Maan heeft er al een opmerkelijk voorjaar op zitten, met een stevige groei van meer dan 30 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Niet alleen het vlaggenschip ‘Brugse Zot’ blijft verder groeien, ook de jongste innovaties zoals ‘Sportzot’ en de nieuwste editie van ‘Straffe Hendrik Wild 2019' doen het heel goed. De overname van de productie van ‘Brugs Tarwebier’ ligt mee aan de basis van de positieve cijfers.

Sedert de herstart van de brouwerij in 2005, met de lancering van Brugse Zot, groeit De Halve Maan al elk jaar met dubbele cijfers. Maar de groei die zich dit jaar aftekent, is buiten verwachting, waardoor de brouwer nu met leeggoed problemen geconfronteerd wordt. “Net nu de warme zomer zich aankondigt, zijn de voorraden leeggoed zo goed als uitgeput en dreigt de productie hierdoor dus stil te vallen”, zegt brouwer Xavier Vanneste. “De nachtploeg in de bottelarij moest deze week al de productie even stilleggen.” De brouwerij roept nu via alle mogelijke kanalen haar klanten op om zo snel mogelijk lege kratten en vaten bij de brouwerij terug binnen te brengen zodat ze hergebruikt kunnen worden.

“Zowel flessen in kratten als vaten worden op de markt gebracht in herbruikbare verpakkingen”, zegt Vanneste. “Voor lokaal gebruik heeft dit systeem een positieve invloed op de ecologische voetafdruk van onze activiteiten. Voor verre export is een retoursysteem dan net weer niet meer voordelig en wordt er met speciaal daartoe ontwikkelde oneway-verpakkingen gewerkt die 100 procent recycleerbaar zijn.”

De brouwerij had nochtans maatregelen genomen en extra hoeveelheden nieuwe kratten en vaten aangekocht. Maar toch blijkt de groei sterk boven de verwachtingen en dreigt nu een tekort. “Doordat de vaten en kratten over een verdere afstand moeten terugkeren, zorgt dit voor een tragere rotatie, wat extra druk zet op het leeggoedprobleem van de brouwerij”, zegt Vanneste. “Er zijn tienduizenden kratten en vaten in omloop… de mensen kunnen ons echt helpen door die lege kratten en vaten zo snel mogelijk naar de brouwerij terug te sturen! Hoe meer en sneller de kratten roteren, hoe efficiënter en ecologischer dit retoursysteem kan werken.” De groothandels en distributeurs worden gevraagd om hun magazijnen na te kijken en leeggoed te sturen. Ook via sociale media zal de oproep verspreid worden om ook bij consumenten de oproep te lanceren.