Problemen met de waterkwaliteit in het Boudewijnkanaal Bart Huysentruyt

16 juli 2019

17u20 0 Brugge Metingen van het Brugse stadslabo hebben vastgesteld dat de waterkwaliteit van het Boudewijnkanaal recent heel slecht is.

De volledige waterkolom is zuurstofloos, met als gevolg zeer sterke geurhinder in de omgeving. Voorlopig is er nog geen vissterfte, maar wel veel krabbensterfte. In 2017 en 2018 deed deze situatie zich eveneens voor, met als resultaat een massale vissterfte in 2017. In 2018 en 2019 heeft het visbestand in het Boudewijnkanaal zich vermoedelijk nog niet voldoende hersteld. “Er is massale algengroei tijdens een zeer korte periode”, zegt schepen van Leefmilieu Franky Demon (CD&V). “Aangezien het Boudewijnkanaal als een bijna gesloten bak kan worden beschouwd, heeft dit een grote invloed op de waterkwaliteit. Recreatie en contact met het water moet vermeden worden.”

De stad Brugge wil elk risico uitsluiten. Daarom komt er, wanneer nieuwe labo-uitslagen binnen zijn, hoogstwaarschijnlijk een verbod voor elke vorm van zachte recreatie op het kanaal. Het gaat dan onder meer over kajakken of kanovaren, vissen, waterski en wakeboarden. Zwemmen in het kanaal is sowieso al verboden. Pleziervaart blijft wel toegelaten. De kwaliteit van het water aan de Coupure, waar er in een zone van 200 meter wél gezwommen mag worden, is wel goed.

Ter aanvulling: